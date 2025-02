Laspunta.it - La Asl Roma 6, firma e proseguimento del progetto “Con Te in Rete” con la Procura di Velletri

Si è svolto questa mattina l’incontro per lae la continuazione del“Con Te in– Percorsi interistituzionali di prevenzione e supporto contro la violenza di genere”, ideato e realizzato dalladella Repubblica die dalla Asl6.L’incontro si è tenuto ad Albano nella sede centrale della Asl6 e ha rappresentato non solo un momento di riflessione e confronto tra istituzioni e professionisti del settore, ma anche un’occasione per evidenziare i risultati tangibili di un percorso che, attraverso la collaborazione tra enti, sta rafforzando la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere sul territorio.All’evento erano presenti iltore della Repubblica didott. Giancarlo Amato, il Direttore Generale della ASL6 dott. Arturo Cavaliere, il Direttore Sanitario dott.