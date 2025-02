Koopmeiners e Gonzalez fuori dal gioco | l’anno scorso erano già in doppia cifra quest’anno sono fermi a 5 gol in due

Leggi su Sportface.it

Dai numeri non si sfugge. E quelli di Teune Niconon fanno che confermare quanto (poco) si è visto in campo nell’ultima partita contro l’Empoli, che ha visto la clamorosa eliminazione della Juventus ai quarti di finale di Coppa Italia. Thiago Motta ha puntato il dito contro l’atteggiamento del gruppo, soprattutto nel primo tempo, ma il problema che affligge i due colpi del mercato estivo targato Giuntoli sembra più antico, legato soprattutto alla testa: cervello e piedi nonconnessi comenella scorsa stagione. Imprecisi, mai nel vivo del, poco lucidi in area e poco coraggiosi,e Nicola brutta copia delle versioni che hanno spinto il ds bianconero a spendere circa 90 milioni per i due cartellini. E i numeri, come detto,impietosi.