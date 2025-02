Ilgiorno.it - King Colis: la vendita alla cieca di pacchi dell’ecommerce smarriti sbarca a Lonato

, 27 febbraio 2025 – Chi ha partecipato, n'è uscito sempre soddisfatto. Più che per il valore dell’acquisto – che, in questo caso, è completamente frutto del caso – per l’emozione che regala l’esperienza e la consapevolezza di aver contribuito ad alimentare il circuito dell’economia circolare. Dopo il successo straordinario delle tappe di Roma, Bologna e Milano, il pop-up store diarriva a, in provincia di Brescia, portando con sé un’esperienza di shopping unica, divertente ed eco-responsabile. L’appuntamento La formula Come funziona la? Da dove provengono i? Le informazioni L’appuntamento Da martedì 4 a domenica 9 marzo, il centro commerciale Il Leone ospiterà l’innovativo store temporaneo, pronto a conquistare nuovi visitatori con il suo format dia sorpresa.