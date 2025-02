Lanazione.it - Keybox, multe a ostacoli. Proprietari ’fantasma’. E le cassette rimosse finiranno in un deposito

di Antonio Passanese FIRENZE Tutte lee sequestrate dalla Polizia municipalein un. In attesa che qualcuno le reclami. Cosa che molto probabilmente non avverrà mai visto che al legittimoo, oltre al lucchetto, verrà consegnata anche una multa da 400 euro per non aver rispettato la norma (e nei confronti dell’host partirà pure una verifica fiscale ed edilizia). Intanto, gli agenti del Nucleo amministrativo stanno catalogando una a una le piccole casseforti (ognuna di queste viene conservata in una busta, sigillata e munita di codice identificativo che finisce su un apposito registro): ieri ne sono state ritrovate dieci, che vanno ad aggiungersi alle 14 del giorno precedente, ma un bilancio più preciso arriverà nel fine settimana. Leda rimuovere sarebbero poco meno di 200 (a fronte delle 400 presenti in ogni angolo della città prima che il divieto imposto dalla giunta Funaro entrasse in vigore).