Quifinanza.it - KEY – The Energy Transition Expo 2025, il futuro dell’energia a Rimini

Leggi su Quifinanza.it

Dal 5 al 7 marzo torna alla Fiera diKEY -The, l’evento di riferimento in Europa, Africa e bacino del Mediterraneo per le energie rinnovabili e l’efficienza energetica, appuntamento imperdibile per aziende, professionisti e istituzioni impegnate nella transizione energetica.Un’edizione ancora più riccaOrganizzato da IEG (Italian Exhibition Group), KEY – Therappresenta una piattaforma strategica per il confronto sulle nuove tecnologie, le politiche di sostenibilità e le opportunità di business nel settore green. L’edizionesi preannuncia ancora più ricca e promette di infrangere i suoi stessi record, a partire dal numero di brand espositori presenti, più di 1.000, in aumento di oltre il 20% rispetto al 2024. Sul totale, oltre il 30% saranno internazionali.