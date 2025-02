Lanazione.it - Keu, parte il piano della Regione. Via alle bonifiche per aree inquinate

Entra nella fase operativa la bonifica dei siti contaminati dal Keu. Per l’esattezza per i tre di competenza regionale, ovvero gli impianti di gestione di rifiuti inerti Lerose di Levane, a Bucine, il sito di Pontedera e il lotto V Empoli-Castelfiorentinostrada regionale 429. L’annuncio è stato dato ieri, in, dal governatore Eugenio Giani, dall’assessora all’ambiente Monia Monni e dal generale Giuseppe Vadalà, commissario unico per le. "L’implementazione del supporto commissariale – ha detto il generale Vadalà - ha dato una forte accelerataattività e ha messo a disposizione risorse e competenze specialistiche per affrontare questa complessa sfida". La fase operativa di bonifica dovrebbe concludersi entro fine 2025, ma i lavori sono impegnativi, tanto da far temere un aumento dei costi, rispetto ai 15 milioni di euro già stanziati.