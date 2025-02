Quotidiano.net - Keir Starmer incontra Donald Trump a Washington: appello all'unità per la sicurezza dell'Ucraina

"Il mondo sta diventando sempre più pericoloso ed è più importante che mai restare uniti fra alleati". E' il messaggio rivolto dal premier britannicoal presidente americanoa poche ore dal loro incontro di oggi a: messaggio rilanciato da Downing Street mentre siratterrava nella capitale Usa. Parole che la Bbc interpreta come un ennesimoa impegnare gli Usa su quelle garanzie diper l'che gli alleati europei invocano (ma il leadera Casa Bianca non sembra voler dare) in caso di accordo con la Russia.