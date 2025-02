Dayitalianews.com - Katy Perry volerà nello spazio con la fidanzata di Jeff Bezos: il primo equipaggio tutto al femminile

Blue Origin, la società privata di, proprietario di Amazon, ha annunciato che ci sarà presto un volo spaziale con molti vip a bordo.Viaggio: chi sono i vip a bordo?L’è stato allestito da Lauren Sanchez, ladi, e comprende nomi di primissimo piano dello showbiz statunitense come la popstare Gayle King, conduttrice di CBS Morning. Insieme a loro ci saranno altre illustre passeggere come Amanda Nguyen, attivista per i diritti civili, la produttrice cinematografica Kerianne Flynn e l’ex scienziata missilistica della NASA Aisha Bowe.Un vero e proprio parterre de rois e Lauren Sanchez, tramite una nota rilasciata dalla Blue Origin, si è detta onorata di guidare un team di esploratori in una missione importante, destinata a creare un impatto che sarà di ispirazione per le generazioni a venire.