Lapresse.it - Katy Perry parteciperà al lancio del razzo Blue Origin

La cantanteal prossimodeldi Jeff Bezos insieme alla fidanzata dello stesso Bezos, Lauren Sanchez. Lo ha annunciato la società di Bezos,, spiegando che non c’è una data precisa per ilma che avverrà in primavera. L’equipaggio sarà composto da sole donne. “ha annunciato oggi le 6 persone che voleranno nella missione NS-31. L’equipaggio comprende Aisha Bowe, Amanda Nguyen, Gayle King,, Kerianne Flynn e Lauren Sánchez, che si è occupata di organizzare la missione”, si legge nella nota dell’azienda. Sanchez “è onorata di guidare una squadra di esploratori in una missione che metterà in discussione le loro prospettive sulla Terra, li metterà in grado di condividere le loro storie e creerà un impatto duraturo che ispirerà le generazioni a venire”, riferisce ancora la società.