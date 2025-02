Katy Perry nello spazio con la compagna di Jeff Bezos il primo equipaggio tutto femminile e il biglietto da 200mila dollari | chi sarà sul razzo

Leggi su Open.online

Non solo stella del pop,presto astronauta tra le stelle. La cantante americana farà parte dell’che partirà a bordo delBlue Origin diper la missione NS-31. Insieme a lei, oltre a una ex scienziata della Nasa e una ricercatrice bioastronautica, andranno in orbita anche la giornalista e conduttrice di Cbs Gayle King, la produttrice cinematografica Kerianne Flynn e ladel patron di Amazon, Lauren Sanchez. Ilda turismo spaziale attraverserà la linea di Kármán, quella che – a 100 chilometri dalla superficie terrestre – è ritenuto il punto di passaggio tra l’atmosfera e loesterno.Chi sono le sei donne dell’È illanciodal 1963, quando fu l’astronauta Valentina Tereshkova a volare attraverso l’atmosfera.