’Katiuscia Giannessi’ conquista Savignano

La sala Galeffi, a, nel palazzo municipale, non è bastata a contenere il pubblico alla presentazione di "Katiuscia Giannessi. Storia di un amore eterno", il libro edito da Armando Editore. Il volume fa parte della collana "Storie di una vita - Racconti vissuti di casa Magnani", prodotta da Magnani Onoranze Funebri. Le spese per la pubblicazione sono sostenute da Magnani Pompe Funebri, il ricavato della vendita del libro sarà devoluto all’Artincounselling per progetti di Arteterapia a favore di donne e bambini all’interno delle strutture ospedaliere. Spiega Davide Magnani co-titolare con il fratello Marco delle onoranze funebri: "Si tratta di storie che racchiudono il desiderio di continuare a fare vivere il ricordo del proprio caro attraverso il racconto della bellezza della sua vita.