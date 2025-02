Amica.it - Kate Middleton e Meghan Markle, sfida a distanza a colpi di marmellate

Negli annisono state messe, spesso, a confronto. Nello stile, nel make up, nelle scelte di vita. Non era mai successo, però, che latra loro avvenisse adi.e la confettura di prugneMercoledì 27 febbraioe William sono andati in Galles per far visita alla comunità di Pontypridd,ta dall’alluvione diverse volte, l’ultima delle quali lo scorso dicembre.Incontrando i locali, la principessa ha rivelato un piccolo segreto culinario: adora fare le. E, parlando con un giovane fan, ha promesso di inviargli la sua ricetta per preparare la confettura di prugne. GUARDA LE FOTO, in Galles con il principe William diventa pasticciera: le foto La curiosa offerta è partita direttamente dalla futura regina dopo aver ascoltato alcuni volontari del Meadow Street Community Garden and Woodland, un orto comunitario nel quale, tra le altre cose, si coltivano le prugne per trasformarle in marmellata.