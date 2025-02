Isaechia.it - Karina Cascella e i retroscena sulle influencer che presenziano alla Milano Fashion Week: ecco cosa c’e? dietro

, ex opinionista di Uomini e Donne e di Pomeriggio Cinque, ha raccontato alcunisulla presenza degli.“Buongiorno patatine. Mi rivolgo a quelle ‘sei invidiosa perché tu non ci sei’, ‘la tua è invidia perché non ti hanno chiamata’.Ebbene, vorrei darvi delle info utili che potrebbero servirvi ad evitare anche queste figuracce“, ha esorditonelle sue Instagram stories. Quindi, ha spiegato:Tra l’altro è una bella notizia per voi.Perché in realtà a queste sfilate potreste andare anche voi! Eh già.E loro nn vengono chiamate da nessuno di questi grandi nomi, bensì l’agenzia si occupa di procurare inviti per tutte coloro che vogliono andare. Quindi, una volta saputo che possono andare, procurano eventuale collaborazione prima della sfilata per capelli e trucco.