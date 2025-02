Karate e Parakarate, al PalaPellicone di Ostia tornano i Campionati Italiani a Squadre

Leggi su Ilfaroonline.it

, 27 febbraio 2025 – Stanno per tornare idie ParaaldiLido. La competizione si svolgerà dal 1 al 2 marzo.Per il, le due giornate vedranno in gara le diverse classi di età. Il 1 marzo scenderanno sul tatami gli Under 18, mentre domenica 1 ecco gli Over 18.Il kata e il kumite in programma, con oltre 650 atleti, in rappresentanza di quasi 150del territorio nazionale.A questo link, informazioni e risultati.Per il para, in via di sperimentazione con grandi novità, ci saranno le gara in team e individuali. Circa 100 atleti al via, con 32 società e 16.A questo link, informazioni e risultati.Foto Fijlkam – fijlkam.itilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.