Juventus un fallimento non solo di Thiago Motta

L'eliminazione dall'Empoli, che preclude la difesa della Coppa Italia vinta da Allegri un anno fa, segna il punto di non ritorno della stagione della. Da qui in poi nessuno potrà staccare l'etichetta dia un'agonia lunga sette mesi, in cui i segnali dell'inerzia negativa si erano visti già in principio, ignorati da chi ha preferito guardare il dito invece che puntare alla luna. Scelta stolta che ha prodotto una progressiva dispersione degli obiettivi: stare con le migliori in campionato almeno fino alla primavera, una Champions League adeguata (non il ko nel playoff per mano del Psv dopo una prima fase chiusa al 20° posto), giocarsi la Coppa Italia e, dulcis in fundo, magari provare la fiche della Supercoppa italiana.Tutto svanito in una sequenza di prestazioni confuse quanto le scelte del suo tecnico, inespresse, arroganti e continuenella mediocrità.