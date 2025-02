Calciomercato.it - Juventus, Thiago Motta e le valutazioni di Giuntoli sul futuro: determinante la Champions | CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

Laesce anche dalla Coppa Italia,si prende tutte le responsabilità in conferenza eriflette sul: la situazione sulla panchinaA una settimana esatta dall’eliminazione dallaLeague, i bianconeri escono anche dalla Coppa Italia. E lo fanno per mano di un Empoli rimaneggiato, con quattro under 20 in campo e al seguito di una prestazione ampiamente insufficiente. Le riflessioni susono necessarie.e ledisullaCM.IT – Calciomercato.it (LaPresse)Le parole del tecnico italo-brasiliano in conferenza stampa, dove si è preso tutte le responsabilità, sono molto dure: “Oggi mi sono vergognato di vedere la mia squadra giocare in questo modo, mi sono sentito responsabile, fa veramente male”.