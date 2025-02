Juventusnews24.com - Juventus, solo il quarto posto per “salvare” la stagione! Perin: «Serate come questa creano esperienza. Rischio di non centrare l’obiettivo? Non lo faremo accadere»

di RedazioneNews24ilper “” laanalizza così l’ultimo obiettivo rimasto ai bianconeriMattiaha analizzato in conferenza stampa l’eliminazione della Juve dalla Coppa Italia soffermandosi suldei bianconeri di conquistare ilDI NONIL– «Non lo. Queste eliminazioniferite, siamo la seconda squadra più giovane, ma queste sconfitte. Noi stiamo cercando, tramite le esperienze, di costruire qualcosa. Allanon c’è tempo di costruire, ma questo è. Non sto cercando alibi, è la realtà dei fatti.spero che creino possibilità di crescere. Siamo delusi ma da emozioniqueste crei un boost per dare qualcosa in più.