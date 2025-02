Justcalcio.com - Juventus, riflessioni su Thiago Motta. Per la dirigenza ha avuto grossi limiti in questa stagione|Primapagina

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-27 01:13:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com:su. Per lahainCalciomercato.com Homesu. Per lahainstagione AFP or licensor Cristiano Corbo, inviato a Torino 2 ore fa 23 E adesso, al via alle