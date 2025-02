Juventusnews24.com - Juventus, quanto è responsabile la società per questa stagione? La risposta la dà Giuntoli: ecco cosa ha detto

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24laper: tutte le dichiarazioni diIl Managing Director Football, Crisitano, ha parlato a Sky Sport per analizzarelaper le recenti eliminazioni dalla Champions League e dalla Coppa Italia e, in generale, dei risultati sicuramente non positivi diE’LA SOCIETA‘ – «Laè sempredisuccede, lo sappiamo sempre. Siamo responsabili nei confronti della proprietà e dei tifosi».LE PAROLE DI CRISTIANOA SKYLeggi sunews24.com