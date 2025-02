Tvplay.it - Juventus, ora l’addio è possibile: ennesima rivoluzione in arrivo

Lain stato di choc dopo l’eliminazione in Coppa Italia per mano dell’Empoli. Orapuò davvero concretizzarsi.E tre. La, dopo la Supercoppa Italiana e la Champions League, ha detto prematuramente addio anche alla Coppa Italia. Lo ha fatto ieri, nel peggiore dei modi possibili: con una prestazione piatta, senza guizzi (ad eccezione della perla di Khephren Thuram) e destinata a restare impressa a lungo nella memoria dei tifosi. L’Empoli, terzultimo in classifica, ha dominato per larghi tratti del match meritandosi il passaggio in semifinale dove incontrerà il Bologna. I bianconeri, per salvare una stagione fin qui fallimentare, saranno chiamati a centrare l’ultimo degli obiettivi prefissati in estate, ovvero la qualificazione all’edizione 2025726 del torneo europeo.