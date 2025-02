Calciomercato.it - Juventus, Koopmeiners e Nico Gonzalez alla resa dei conti: bruciati 103 milioni

Juve clamorosamente fuori anche dCoppa Italia dopo la Champions: anche i big sotto esame oltre il tecThiago MottaAltro fallimento stagionale della, che dopo la prematura eliminazione dChampions League abdica anche in Coppa Italia dov’era campione uscente dopo il successo dello scorso maggio.Teun(LaPresse) – Calciomercato.itTonfo clamoroso dei bianconeri, che all’Allianz Stadium non riescono a superare un Empoli imbottito di riserve e con la testacorsa salvezza in campionato. Thiago Motta esplode a fine partita, attacca la squadra e giocatori, definendo vergognosa la prestazione di ieri sera contro i toscani di D’Aversa. Lo ‘Stadium’ fischia sonoramente efine i rigori risultano fatali‘Vecchia Signora’ dopo l’eurogol di Thuram, che per un attimo aveva ridato speranza ai padroni di casa.