Juventus in utile nel primo semestre della stagione non accadeva dal 2018! L’obiettivo dei bianconeri è chiaro

di RedazioneNews24in, l'analisi dei contidopo il: tutti i dettagli e le cifreLa, al termineriunione odierna del Consiglio di Amministrazione, ha mostrato come i primi sei mesisi siano chiusi in, cosa che nondalin casa bianconera. Di seguito l'analisi del giornalista Bellinazzo su X.PAROLE – «Latorna all'di 17 mln nei primi 6 mesi. Nondal. L'eliminazione ai playoff di Champions pesa per 15 milioni sulle stime degli ottavi. Si punta a ridurre le perdite a finesotto i 40 milioni e raggiungere i 500 mln di ricavi».TUTTI I DETTAGLI SUI DATI SEMESTRALI IN CASA JUVE