Panorama.it - Juventus, i conti tornano: semestrale in utile di 17 milioni

La strada verso l’equilibrio di bilancio è tracciata e lala sta percorrendo come da indicazione della proprietà. Un percorso irreversibile, parallelo a quello dei risultati sportivi e che – a differenza del campo – fa segnare per il club bianconero un segno positivo. Il consiglio d’amministrazione ha approvato la2024/2025 con undi 16,9di euro in miglioramento evidente rispetto al -95,1 del 31 dicembre 2023, preludio del passivo monstre da 199di euro messo a bilancio nello scorso mese di giugno. Le cose sono cambiate e i risultati sono evidenti. Non significa che a fine stagione lasarà passata dal -199 all’, i bilanci delle società calcistiche risentono in maniera molto forte della stagionalità dei ricavi legati alle competizioni sportive, ma d sicuro la gestione Ferrero-Scanavino con il braccio operativo sull’area tecnica Cristiano Giuntoli ha invertito la rotta.