Sport.quotidiano.net - Juventus, Giuntoli: "Motta non è in discussione. Convinti del progetto"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Torino, 27 febbraio 2025 - "Thiago? Non è in". Il tecnico della, almeno per adesso, non si tocca. Nonostante la bruttissima prestazione offerta dai suoi nei quarti di finale di Coppa Italia contro l'Empoli, che ha eliminato la Vecchia Signora dalla competizione imponendosi ai rigori, l'ex Bologna non rischia. A dichiararlo è il direttore sportivo dei bianconeri, Cristiano. "Siamoche iliniziato quest’estate sia valido e che in futuro possa darci grandi soddisfazioni,non è in- il suo intervento ai microfoni di Sky Sport - Ieri è stata una partita inspiegabile, venivamo da quattro vittorie di fila in campionato e siamo molto dispiaciuti e anche un po’ arrabbiati. Siamoche ilsia corretto, che possa incontrare delle difficoltà, ma siamo certi di essere sulla strada giusta".