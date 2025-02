Inter-news.it - Juventus, figuraccia in Coppa Italia! L’Empoli vola in semifinale dopo i rigori

Serata storica per, notte da incubo per la. La squadra toscana compie un’impresa straordinaria eliminando i bianconeri ai quarti di finale dicon una vittoria ai calci di rigore per 5-3,l’1-1 dei tempi regolamentari.ENORME TRAGUARDO – Per la formazione di Roberto D’Aversa si tratta di un traguardo storico: è la primadella sua storia nella competizione, che ora la vedrà affrontare il Bologna in una doppia sfida per cercare di raggiungere l’ultimo atto del torneo.si presenta all’Allianz Stadium con personalità e determinazione, giocando alla pari contro unaspenta per almeno un’ora di gioco. Gli ospiti passano meritatamente in vantaggio al 24’ con un gran destro da fuori area di Youssef Maleh, che batte Perin e gela il pubblico torinese.