Juventus-Empoli 3-5 d c r Thiago Motta shock | D’Aversa esulta

Il tabellone della Coppa Italia si è finalmente delineato, con l’ultimo quarto di finale che è andato in scena oggi 26 febbraio. La partita di oggi può essere considerata come una vera e propria sfida Davide contro Golia. Stiamo parlando del match traed, disputatosi alle 21:00 all’Allianz Stadium. L’incontro si è concluso con il risultato di 1-1 nei tempi regolamentari, con gli azzurri che l’hanno clamorosamente spuntata per 3-5 dopo i calci di rigore.Primo tempo difficile per i bianconeri, che subiscono lo 0-1 al 24?. Maleh dal limite dell’area fa partire un preciso destro, che si insacca alle spalle di Perin. Nella ripresa il copione cambia, con la Vecchia Signora che agguanta il pareggio con Thuram ma non riesce a sfondare trovando il 2-1. La gara va avanti fino alla lotteria dei calci di rigore, con i toscani che sono glaciali dal dischetto ed i torinesi che vengono traditi da Vlahovic e Yildiz.