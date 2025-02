Calciomercato.it - Juve, stagione finita a febbraio e provocazione: “Adesso siete allegri?”

Leggi su Calciomercato.it

Con l’eliminazione contro l’Empoli, sfuma l’ennesimo obiettivo per i bianconeri: dito puntato su Motta ma soprattutto sul mercatoDisastrontus. L’eliminazione dalla Coppa Italia arrivata contro l’Empoli, all’Allianz, ai calci di rigore, ha certificato che questapotrà essere la peggiore degli ultimi anni. A questo punto il quarto posto, per cui i bianconeri sono comunque in una buona posizione, diventa chiaramente la condizione imprescindibile e l’obiettivo minimo da raggiungere in maniera categorica. Soprattutto se Motta vuole convincere la dirigenza di continuare questo progetto.Thaigo Motta e Cristiano Giuntoli (Ansafoto) – calciomercato.itSfuma la Champions, sfumato in maniera praticamente definitiva lo scudetto e ora anche la Coppa Italia che rappresentava l’unica possibilità per alzare un trofeo.