Juve Stabia-Cittadella | le probabili formazioni

Gara valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie B 2024/2025. I campani vogliono confermarsi in zona playoff, mentre i veneti non sono ancora tranquilli e vanno a caccia di punti pesanti per avvicinarsi alla salvezza.si giocherà sabato 1 marzo 2025 alle ore 15 presso lo stadio Menti.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli stabiesi sono reduci da una pesante sconfitta contro il Pisa, ma restano ugualmente al sesto posto che non intendono lasciare. I 39 punti conquistati fin’ora rappresentano comunque un ottimo bottino per una neopromossa che comunque ha sempre dimostrato di saper reagire bene ad ogni passo falso.I veneti, invece, sono calati sensibilmente nelle ultime giornate, allontanandosi dalla lotta per un posto nei play-off.