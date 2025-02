Sport.quotidiano.net - Juve, la vergogna dell’ennesima eliminazione. Ora Motta è sotto esame

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 27 febbraio 2025 – Tre eliminazioni su tre nelle coppe che ha disputato lain stagione. Thiagosi conferma in difficoltà in gara secca e la sconfitta contro l’Empoli rappresenta forse il punto più basso. Fuori in semifinale di Supercoppa, fuori negli spareggi Champions e fuori pure ai quarti di Coppa Italia, seppur di fronte ci fosse un avversario terzultimo in campionato e con ben altri pensieri. Niente, lanon sembra proprio in grado di trovare il bandolo della matassa e i recenti sprazzi sono già stati cancellati da una brutta e incredibile serata allo Stadium, culminata tra i fischi e le contestazioni di un tifo che evidentemente non ha più pazienza nei confronti di un ciclo tecnico mai sbocciato. E se pure Thiagoha parlato disignifica che davvero più in basso di così c’è solo da scavare.