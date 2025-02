Juventusnews24.com - Juve Genoa: ufficiali data e orario della 30ª giornata di Serie A. Quando giocano i bianconeri di Thiago Motta

di RedazionentusNews24: sonodel match30ªdiA.diAttraverso il proprio sito ufficiale, la LegaA ha reso note le dati e gli orari dei match30ªdi campionato, con ladiche giocherà all’Allianz Stadium contro ildi Patrick Vieira.La sfida andrà in scena sabato 29 marzo2025 alle ore 18.00. Partita importante per i, che ora lottano per l’ultimo obiettivo rimasto per la stagione: la corsa alla prossima Champions League.Leggi suntusnews24.com