Juve Empoli, Thuram gol pazzesco e ko ai rigori: il fratello Marcus lo 'sfottè' così – VIDEO

di Redazione, il goled il ko di Khephrenscatena il, ecco il messaggio del nerazzurro sui social, il videoAl di là dell’impresa dei ragazzi allenati di Roberto D’Aversa, questoverrà con ogni probabilità ricordato per una rete oggettivamente pazzesca (al limite del clamoroso) di Khephren. Il centrocampista francese che è tornato titolare per la sfida di Coppa Italia ha fatto una grandissima giocata che gli ha permesso di arrivare al tiro. Spesso si è discusso del poco impiego dell’ex Nizza in bianconero che dopo questa rete bellissima e pesante potrebbe essere utilizzato sempre di più dall’ex nerazzurro (ora tecnico della Vecchia Signora) Thiago Motta.Una marcatura che non ha però evitato alla Vecchia Signora l’eliminazione – ai calci di rigore – dal torneo.