Juve-Empoli Thiago Motta | Provo vergogna toccato il fondo

Coppa Italia, parla il tecnico bianconero al termine della partita persa ai calci di rigore: tanta l’amarezzaLantus esce clamorosamente dalla Coppa Italia ai rigori contro l’. Una sconfitta che fa rumore e che getta nello sconforto l’ambiente bianconero.Coppa Italia,si sfoga (LaPresse) – Calciomercato.itSconforto espresso soprattutto dal suo allenatore. Il tecnico bianconero non ha usato mezze misure a ‘Sport Mediaset’: “per il primo tempo e spero che anche i giocatori la sentano. Atteggiamento vergognoso, sbaglio io perché non ho fatto capire ai giocatori l’importanza di vestire la maglia della. Per questo non siamo in semifinale. Spero che le critiche siano veramente forti, penso che il pubblico sia stato addirittura gentile con noi.