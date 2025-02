Juventusnews24.com - Juve Empoli, Henderson viene ammonito due volte ma non viene espulso! La condotta dell’arbitro è stata corretta e il regolamento spiega il motivo

di RedazionentusNews24duee non: ilè chiaribile consultando una norma in particolare deldel gioco del calcioTutti si saranno accorti che il centrocampista dell’, Liamè statoduein occasione della sfida contro lavalevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Un provvedimento è arrivato nei tempi regolamentari e uno si è verificato ai rigori, ma perché non è stato. Ildel calcio ciilattraverso la Regola 10 punto 3– «I tiri di rigore vengono eseguiti dopo che la gara è terminata e, salvo disposizioni contrarie, si applicano le Regole del Gioco pertinenti. Un calciatore che è statodurante la gara non può prendervi parte; i richiami ufficiali e le ammonizioni adottati nei confronti di calciatori e dirigenti durante la gara non saranno tenuti in considerazione durante i tiri di rigore».