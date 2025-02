Juventusnews24.com - Juve Empoli Coppa Italia: impresa storica del club toscano e l’admin impazzisce sui social. FOTO virali

di RedazionentusNews24suidei festeggiamenti del. I bianconeri dicono addio anche alladell’dopo ladello Stadium. La squadra toscana vola per la prima volta nella sua storia in semifinale di. Dopo la vittoria ai rigori contro lantus, ilha pubblicato una serie di tweet già diventati.SDFGJASRAGNDFHBNSADJLASJLKGNSDGANKDSGNJDASJASFJKGJSDGJSDKJGDSGJSDAGJSDJGJKDSAGSDJGVNSDVONòSDòONVDSOSDFGJASRAGNDFHBNSADJLASJLKGNSDGANKDSGNJDASJASFJKGJSDGJSDKJGDSGJSDAGJSDJGJKGORDOOOOSDòONVDSOSDFGJASRAGNDFHBNSADJLASJLKGNSDGANKDSGNJDASJASFJKGJSDGJSDKJGDSGJSDAGJSDJGVNSDVONòSDòONVDSO—FootballOfficial (@FC) February 26, 2025ABBIAMO FATTO LA NOSTRA STORIA!!!!!!!!!!!—FootballOfficial (@FC) February 26, 2025La grafiica, arriverà!—FootballOfficial (@FC) February 26, 2025Vinto 5-3 ai rigori in casa dellantus!!!Il grafico non sappiamo dove sia, admin neppure pic.