Internews24.com - Juve Empoli 1-1 (2-4 dcr), D’Aversa elimina Motta ai rigori: cos’è successo, ecco chi affronterà in semifinale

di Redazione1-1 (2-4 dcr), Robertola spunta e batteaioggi ed il nuovo tabellone in Coppa Italiaha sorpreso (e non poco) tutti i tifosi – di fede bianconera, come azzurra, come neutrali – che hanno avuto modo di vedere la partita andata in scena questa sera tra le mura dell’Allianz Stadium di Torino.? Ve lo diciamo subito. Ad aprire le danze nel match di Coppa Italia la rete di Youssef Maleh nel primo tempo, seguita dal pareggio (azione spettacolare individuale) di Khephren Thuram: il fratello dell’attaccante dell’Inter Marcus. Nel finale forcing bianconero, ma i toscani difendono con ordine mantenendo quindi la parità fino al triplice fischio. Aiinvece, come avete potuto leggere dal titolo, è stata la squadra dia spuntarla col risultato di 2-4.