Juve ciao Yildiz | soldi tanti soldi e una vecchia fiamma del Napoli

Kenanpotrebbe salutare lantus la prossima estate per una cifra da capogiro: in “cambio” a Torino può arrivare un ex obiettivo del, e una” del(AnsaFoto) – serieanews.comCerte storie d’amore finiscono prima ancora di sbocciare del tutto. Kenanè una delle più belle realtà della stagione bianconera, il giocatore che ha acceso la fantasia dei tifosi con le sue giocate da fuoriclasse in erba. Eppure, in casantus, si sta facendo largo un’idea che potrebbe far storcere il naso a molti: cederlo per finanziare il mercato.Non è la prima volta che lasi trova a dover sacrificare un talento per questioni economiche. La Champions è l’obiettivo cruciale, e centrarla significherebbe ossigeno per le casse societarie, ma non basta: per dare a Thiago Motta una squadra all’altezza servirà un mercato importante.