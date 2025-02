Thesocialpost.it - Justin Bieber sempre più magro e con lo sguardo nel vuoto: fan in apprensione

I fan disono in ansia per le condizioni del cantante. Da giorni circolano video in cui appare spaesato epiù. Molti si chiedono se sia tornato a lottare con vecchi demoni o se la sua salute sia compromessa.Leggi anche: Gene Hackman morto insieme alla moglie e al cane: la terribile ipotesi dietro la tragediaAlcuni filmati mostrano unoe un sorriso fisso, mentre altri evidenziano una perdita di peso evidente. Un video recente ha superato 70 milioni di visualizzazioni e ha scatenato una pioggia di commenti. Alcuni temono problemi di dipendenza, altri parlano della sua malattia.Le reazioni dei fan sui socialI commenti sui social riflettono la grande preoccupazione. Qualcuno scrive: “Le droghe lo stanno distruggendo”, altri consigliano terapia e tranquillità per il bene della moglie Hailey e del loro bambino.