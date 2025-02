Nerdpool.it - Jujutsu Kaisen – Tra Energia Maledetta e Tecniche Proibite

Nel mondo di, manga di Gege Akutami pubblicato da Panini Comics e da cui poi è stato tratto l’anime disponibile su Crunchyroll e realizzato dallo Studio MAPPA, l’malefica è la chiave di ogni battaglia, permettendo agli stregoni e alle maledizioni di scatenaredevastanti. Ogni personaggio possiede un’abilità unica, legata alla propria affinità con questa forza oscura. Da Gojo Satoru, lo stregone più potente della sua generazione, fino a Sukuna, il Re delle Maledizioni, passando per figure come Toji Fushiguro e Yuki Tsukumo, il manga e l’anime ci mostrano un vasto panorama di poteri e strategie di combattimento. In questo articolo esploriamo le abilità dei protagonisti e alcuni dei personaggi più importanti dell’opera, analizzando il loro impatto nella storia e le loro implicazioni nel mondo della stregoneria.