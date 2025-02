Metropolitanmagazine.it - Jovanotti, Skunk Anansie, Anastacia, Sabrina Carpenter, tra i concerti del mese di Marzo 2025 in Italia

Tantissima l’attesa per ideldiprevisti in, dove nelle principali venue della Penisola arriveranno artisti nazionali e star internazionali.Al Teatro Comunale di Sassari il 1ci sarà Claudio Baglioni con la terza data nella città sarda con il Piano Di Volo Solo Tris, con il quale il cantautore sta attraversando per l’ultima volta lo stivale. La stessa sera partirà dall’Arena Spettacoli Padova Fiere il tour nei palasport di Sfera Ebbaasta, che bisserà il giorno successivo con un nuovo appuntamento nella località veneta. Il 3all’Alcatraz di Milano arriverà Michael Kiwanuka per l’unica datana a seguito del tour partito dopo la pubblicazione del quarto album Small Changes dello scorso 14 novembre. Il giorno seguente partirà dalla Vitifrigo Arena di Pesaro il PalaJova, attesissimo tour indoor dinei principali palasport della Penisola.