Johnny Depp, il possibile ritorno di Jack Sparrow

Roma, 27 febbraio 2025 –potrebbe tornare in un nuovo capitolo della saga cinematografica? L’indiscrezione sta facendo il giro dei siti web in questi ultimi giorni, con un colpo di scena che potrebbe vederetornare protagonista di un’altra pellicola targata Disney. C’è aria dirivoluzione rispetto ai piani previsti legati ad unreboot. Ecco gli ultimi rumors che vi riportiamo. I Pirati dei Caraibi con? Il franchise de I pirati dei Caraibi ha assicurato alle casse della casa di produzione un ingente fiume di denaro grazie al successo dei film prodotti fino ad oggi. A mettere tutto quanto in stand-by è stato il processo (anche mediatico) che ha visto protagonistie la sua ex compagna Amber Heard. Uno scontro legale durato diverso tempo e che ha visto, alla fine, cadere le accuse nei confronti dell’attore, ufficialmente riabilitato anche agli occhi del pubblico, e soprattutto degli studios, nuovamente pronti ad riaccoglierlo.