Johatsu la toccante storia dei desaparecidos volontari del Giappone

Li chiamano “traslochi notturni” ma non hanno nulla a che fare con il trasferimento in una nuova abitazione. In, le società che operano in questo settore svolgono in realtà un compito ben più drammatico: aiutano le persone a scomparire nel nulla, a cambiare vita, a evaporare come neve al sole.è il termine usato per riferirsi a tutti quei cittadinisi – uomini o donne, giovani o anziani, circa 80mila ogni anno – che scelgono di recidere ogni legame con le proprie famiglie.Si tratta di un fenomeno triste, messo in luce dal recente documentario– Into Thin Air, diretto da Andreas Hartmann e Arata Mori. Seguendo Saita, il proprietario di un’azienda di “trasporti notturni”, la pellicola esplora le ragioni che spingono le persone a svanire nel nulla. Il fenomeno delha iniziato a diffondersi innegli anni Sessanta, ma si è intensificato negli anni Novanta, quando il Paese è stato travolto da una grave crisi economica.