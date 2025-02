Metropolitanmagazine.it - Jeff Bezos annuncia le nuove linee editoriali del Washington Post (che sono pro-Trump)

Ieri il patron di Amazonhato una radicale inversione di rotta nelleguida del, giornale di sua proprietà. Nella sezione opinioni, infatti, verranno pubblicati soltanto articoli contenenti posizioni a favore delle «libertà personali» e del «libero mercato». La decisione segue un acceso dibattito interno che si è protratto per oltre un mese.Per il miliardario, il quotidiano non darà più voce a qualsiasi idea, un servizio pubblico che attualmente, secondo lui, è già svolto dal web. Al contrario, i giornalisti dovranno attenersi a dei principi ben precisi. «Scriveremo ogni giorno a sostegno e in difesa di due principi fondamentali: le libertà personali e il libero mercato.», si legge nel comunicato diffuso, «Naturalmente tratteremo anche altri argomenti.