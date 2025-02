Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, "quanto vale questa foto con Anna": tam tam impazzito a Milano

Leggi su Liberoquotidiano.it

Uomo al centro delle cronache, anche se per tre mesi è costretto a stare lontano dai campi di gioco, dopo il patteggiamento accettato con la Wada sul caso Clostebol.è così, fa notizia anche quando non gioca a tennis, come se si trova a sciare in qualche pista vicino alla sua Sesto, in Alto Adige, scattandocon i fan, oppure per la sua presenza alla Fashion Week di, in prima fila alla sfilata di Gucci, suo sponsor personale. Lache ha fatto più colpo di tutte e quella che lo ritrae accanto adWintour, la più famosa icona di moda (e giornalista) del mondo. Vestito scuro per, caschetto biondo, abito rosso e immancabili occhiali da sole, i due sono stati fianco a fianco scambiando qualche chiacchiera e sorridendo un po' non solo a favore di telecamere.