Jannik Sinner escluso dai Laureus Awards come sportivo dell’anno | la vicenda ‘Clostebol’ ha inciso

Una decisione dettata dalle circostanze. La candidatura diai prestigiosiè stata ufficialmente ritirata. Una presa di posizione da parte della giuria del premio, conseguenza di quanto accaduto nella“Clostebol”.è noto,e i suoi legali si sono accordati con la WADA per una squalifica di tre mesi, nei quali il giocatore non potrà essere in campo nel circuito internazionale del tennis. Inoltre, fino al 13 aprile non potrà allenarsi presso strutture affiliate con federazioni nazionali e internazionali, ATP, WTA e Slam.“A seguito delle discussioni dellaAcademy, è stato deciso che la candidatura diper il premio didi quest’anno verrà ritirata. Abbiamo seguito il caso, le decisioni degli organismi globali competenti e, pur prendendo atto delle circostanze attenuanti coinvolte, riteniamo che il divieto di tre mesi renda la candidatura non idonea.