Tvplay.it - Jannik Sinner, che mazzata terribile: ora è ufficiale, questa non ci voleva

Il numero uno al mondoè al momento ai box. Per lui in arrivo davvero una brutta notizia, è tutto vero.La stagione del tennis prosegue e paradossalmente si gioca senza il numero uno al mondo, fermo dopo la sospensione per tre mesi (con patteggiamento) per la vicenda del caso Clostebol eora comporta una nuova, o meglio doppianelle ultime ore., che: ora ènon ci(Lapresse) TvPlayNon è un periodo semplice per il campione azzurro e il suo team che ha si vinto gli Australian Open, ma è stato costretto a fermarsi ufficialmente ed ora non ha neanche una struttura dove allenarsi. O meglio dovrà ricercarne una in quanto il campione azzurro non potrà allenarsi al Monte-Carlo Country Club, in quanto affiliato alle federazioni di tennis, sia francese che monegasca.