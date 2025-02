Movieplayer.it - James Bond, Christopher Nolan voleva dirigere il nuovo film ma Barbara Broccoli lo ha snobbato

Leggi su Movieplayer.it

Il regista avrebbe potuto mettere la sua firma su undel franchise ma la produttrice lo avrebbe rifiutato L'amore dipernon è certo un mistero, più e più volte il regista ha confessato il suo entusiasmo per questo franchise che lo ha sempre colpito fin da quando era bambino. Ebbene,sarebbe stato vicinissimo dal girare undella saga. Secondo unreport di Variety che si sofferma sul passaggio di consegne tra la famigliae gli Amazon MGM Studios per quanto riguarda il brand disarebbe statoproprio da, all'epoca in cui il regista aveva appena ultimato Tenet. Secondo alcune fonti,avrebbe .