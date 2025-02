Inter-news.it - Jacobelli: «Inter l’unica in Europa tra le italiane! Meriti ad Inzaghi»

Il giorno dopo-Lazio a fare clamore è il gran gol di Arnautovic ma anche la capacità didi far rendere l’al massimo. Il giornalista Xavierparla proprio di questovistato su Sky.TRE OBIETTIVI – Dopo-Lazio a tenere banco è innanzitutto il magnifico gol di Marko Arnautovic ma anche la buona prestazione dei nerazzurri con i ‘non titolari’. Queste sono le tematiche principali analizzate dal giornalista Xavier, che su Sky afferma: «Il gol di Arnautovic è bellissimo. Probabilmente uno dei più bei gol di questa stagione. È evidente che, essendo rimastasquadra rimasta in lizza in Campionato, Champions League e Coppa Italia, la capacità di Simonedi saper dosare ed utilizzare le energie a sua disposizione è stata fin qui fondamentale.