Italia: sinologo testimonia cooperazione con Cina sempre piu' profonda nell'istruzione

Rispetto alla sua prima visita a Pechino nel 2009, Michele Ferrero, unno che lavora all’Universita’ di lingue straniere di Pechino, ha constatato che la comunicazione tra lae i Paesi esteri sta diventandoampia. “Gli studenti stranieri che vengono inper studiare il cinese sono diventatifrequenti. Studiare questa lingua sta diventando un nuovo trend, e l’influenza dellanel mondo e’ evidente”, ha dichiarato Ferrero. Ferrero insegna latino e classici occidentali all’universita’ dal 2009. Il latino sta ricevendo maggiori attenzioni in quanto strumento necessario per studiare la storia degli scambi culturali tra Oriente e Occidente. Le lezioni di latino di Ferrero sono state ben accolte dagli studenti. Come, ha anche studiato la storia dei primi scambi sino-stranieri attraverso iscrizioni latine, manoscritti e altri mezzi.