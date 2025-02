Italia anziana 85 badanti ogni 100 persone sole | il turn over offre una chance di lavoro

Quifinanza.it - Italia anziana, 8,5 badanti ogni 100 persone sole: il turn over offre una chance di lavoro

Leggi su Quifinanza.it

Inla popolazione invecchia e cresce la necessità di assistenza per gli anziani che vivono da soli. Secondo il 1° Paper del Rapporto 2025 del Censis, ci sono 8,5100con 60 anni o più. Un dato che racconta una realtà fatta di famiglie che cercano un supporto quotidiano per i propri cari e di lavoratori che trovano in questo settore un’opportunità di impiego stabile.Questa domanda di assistenza non riguarda solo le grandi città, ma toccaangolo del Paese. La possibilità di trovarecome badante è reale e crescente, soprattutto in alcune regioni dove il rapporto tra anziani soli e assistenti domiciliari è particolarmente elevato. La popolazione che invecchia e il pensionamento delleattuali aprono nuove opportunità per chi è in cerca di un’occupazione stabile e sicura.