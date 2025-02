Quifinanza.it - Ita Airways annuncia i voli codeshare, cos’è il biglietto unico e come funziona

Itaha lanciato una novità che potrebbe cambiare il modo di viaggiare: iincon cinque compagnie del Gruppo Lufthansa. In pratica, sarà possibile raggiungere oltre 100 nuove destinazioni in tutto il mondo con un, evitando di rifare il check-in o di ritirare il bagaglio a ogni scalo.La nuova modalità di viaggio sarà disponibile a partire da fine marzo e coinvolgerà le compagnie Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines e Air Dolomiti. La partnership arriva dopo l’annuncio dell’integrazione tra il programma fedeltà di ItaVolare e Miles & More del gruppo Lufthansa.il? Ecco tutti i dettagli sulla novità.Cosa significain?Iinsono frutto di un accordo commerciale tra compagnie aeree che permette di viaggiare con un solosu tratte operate da vettori diversi.